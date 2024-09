(Pagine Romaniste) – Terminata la sosta delle nazionali è di nuovo tempo di Serie A. La Roma andrà alla ricerca dei primi tre punti stagionali al Ferraris, contro il Genoa di Gilardino, calcio d’inizio alle 12.30. Recuperano per la sfida Dovbyk e Pellegrini, mentre sarà ancora out Le Fée. Dovrebbero partire titolari i due nuovi arrivi Koné e Hermoso, chance per Dybala dal 1′ con Soulé che partirà dalla panchina. Ballottaggio a centrocampo.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI QUOTIDIANI

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Ndicka, Hermoso, Mancini; Angeliño, Cristante, Saelemaekers, Pellegrini, Koné; Dovbyk, Dybala.

CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Ndicka, Hermoso, Mancini; Angeliño, Cristante, Saelemaekers, Baldanzi, Koné; Dovbyk, Dybala.

TUTTOSPORT (3-5-2): Svilar; Ndicka, Hermoso, Mancini; Angeliño, Cristante, Celik, Baldanzi, Koné; Dovbyk, Dybala.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Svilar; Ndicka, Hermoso, Mancini; Angeliño, Cristante, Saelemaekers, Baldanzi, Koné; Dovbyk, Dybala.

IL TEMPO (3-5-2): Svilar; Ndicka, Hermoso, Mancini; Angeliño, Cristante, Saelemaekers, Pellegrini, Koné; Dovbyk, Dybala.