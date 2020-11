Genoa-Roma 1-3. Le pagelle dei quotidiani: brilla Mkhitaryan, non convincono Mayoral e Cristante

Pagine Romaniste – La Roma vince 3-1 in casa del Genoa e approfitta del pareggio tra Lazio e Juventus e di quello tra Atalanta e Inter per guadagnare punti sulle avversarie e portarsi al terzo posto in classifica, insieme al Napoli, a -3 dal Milan. Protagonista indiscusso del match a Marassi è stato Henrikh Mkhitaryan, autore di una tripletta che ha consentito ai giallorossi di portare a casa il risultato nonostante l’assenza di Dzeko a causa della positività al Covid-19. Di seguito i voti dei quotidiani ai calciatori romanisti:

LA GAZZETTA DELLO SPORT (F. Bianchi)

Pau Lopez 6; Mancini 7, Smalling 6.5, Ibanez 6.5; Karsdorp 5.5, Pellegrini 6, Veretout 7, Spinazzola 6; Pedro 7, Mkhitaryan 8.5, Mayoral 6. Subentrati: Bruno Peres 6, Cristante 5.5, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7.

IL CORRIERE DELLO SPORT (R. Maida)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 7, Veretout 7, Spinazzola s.v.; Pedro 6.5, Mkhitaryan 9, Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 7, Cristante 5.5, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7.

TUTTOSPORT (M. Bisacchi)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Smalling 5.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola s.v.; Pedro 7, Mkhitaryan 8, Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6, Cristante 5.5, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 6.5

IL CORRIERE DELLA SERA (L. Valdiserri)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 5, Ibanez 6.5; Karsdorp 6, Pellegrini 7, Veretout 6.5, Spinazzola s.v.; Pedro 7, Mkhitaryan 8, Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 7, Cristante 6, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7.5

LA REPUBBLICA (S. Zaino)

Pau Lopez 6; Mancini 6, Smalling 5.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 7, Veretout 7, Spinazzola s.v.; Pedro 6.5, Mkhitaryan 8, Mayoral 5.5. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Cristante 5.5, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7

IL TEMPO (A. Austini)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6.5, Veretout 7, Spinazzola s.v.; Pedro 7, Mkhitaryan 9, Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Cristante 5.5, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7

LA STAMPA (M. De Santis)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 5.5, Ibanez 5.5; Karsdorp 6, Pellegrini 6, Veretout 7, Spinazzola s.v.; Pedro 7, Mkhitaryan 8.5, Mayoral 5. Subentrati: Bruno Peres 6, Cristante 5.5, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7.5

IL ROMANISTA (F. Pastore)

Pau Lopez 6; Mancini 6.5, Smalling 6, Ibanez 6; Karsdorp 6, Pellegrini 6.5, Veretout 6.5, Spinazzola s.v.; Pedro 6.5, Mkhitaryan 8, Mayoral 6. Subentrati: Bruno Peres 6.5, Cristante 6, Villar s.v. Allenatore: Fonseca 7