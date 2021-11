Genoa-Roma 0-2, la moviola: non benissimo Irrati, ok annullare il gol

Corriere dello Sport (E. Pinna) – Non pulitissima la partita di Irrati, che però ha un merito: non si complica la vita, la fortuna (vedi caso Vasquez) gli fornisce pure una mano, commette diversi errori non da lui, però non incide sulla partita.

Prendete il contatto fra Masiello e Felix: avviene fuori area (e dunque fuori dalla portata del VAR), però è fallo del difendente che, vistosi superato sulla sinistra, ritarda con le gambe la progressione dell’avversario, per poi buttarsi a terra. Irrati la chiude con 5 ammoniti e 26 falli commessi.

Annullata la rete di Mkhitaryan del possibile 0-1: il pallone sfiora la mano destra di Abraham prima di infilarsi nella porta di Sirigu, il pallone non cambia direzione, pure non ci fosse stato il contatto sarebbe cambiato poco, ma la rete è da annullare, il VAR conferma.

Mancini saltando assesta una gomitata a Vasquez, Irrati fa proseguire poi ferma tutto per fuorigioco (Vasquez è oltre sul colpo di testa all’indietro di Pandev). Resta l’errore per l’arbitro di Pistoia, era rigore, poi semmai l’assistente Tegoni o il VAR l’avrebbero tolto.

Assolutamente impreciso Irrati dal punto di vista disciplinare: mancano almeno due gialli chiari, quello per Hernani, che ferma in ritardo El Shaarawy, e per Sturato, che tocca con il braccio alto in scivolata (posizione totalmente non naturale) la ripartenza di Mkhitaryan. Inoperoso Pairetto al VAR, meglio per tutti.