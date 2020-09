Altro caso di Coronavirus in Serie A. Dopo l’ultima positività di Ibrahimovic si aggiunge anche il portiere del Genoa, Mattia Perin. L’estremo difensore classe ’92 è risultato positivo dopo il giro di tamponi effettuato nei giorni scorsi. Il portiere non è stato per questo convocato per la sfida del San Paolo contro il Napoli.