L’allenatore del Genoa Alberto Gilardino, è intervenuto in conferenza stampa al termine della gara contro il Napoli finita per 2-2. Queste le sue parole:

Difficile trovare un titolo per la partita di stasera?

“Abbiamo fatto una partita importante. I ragazzi sono stati straordinari per atteggiamento, mentalità e sacrificio. Sia nella fase difensiva sia quando avevamo la palla. Contro una squadra di altissima qualità, con i cambi hanno acquistato ancora di più qualità e ci hanno messo in difficoltà. Da questa partita si devono prendere spunti per il prosieguo della stagione”.

Il pubblico?

“Il pubblico ci ha trascinato e i ragazzi hanno trascinato loro. Dobbiamo avere questo DNA, stasera deve essere l’inizio di un percorso importante per questi ragazzi che mi danno sempre grande disponibilità”.

Ti aspettavi di avere quattro punti a questo punto della stagione?

“Ora andiamo a Lecce, poi Roma in casa, poi a Udine e Milan in casa. Come prime dieci partite ci hanno messo subito alla prova e noi siamo pronti. Aver vinto a Roma con la Lazio e aver fatto un punto stasera è positivo”.