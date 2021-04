Gasperini: “Siamo rimasti in dieci e siamo andati in difficoltà. La Roma ne ha approfittato”

Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato al termine dell’1-1 ottenuto contro la Roma. Queste le sue parole:

GASPERINI A DAZN

D’accordo con l’espulsione?

Ci sono stati un po’ di cartellini. Su questi è sempre molto rischioso quello che può succedere.

Viste le altre partite, oggi è un po’ deluso?

Purtroppo non è sempre così scontato. Anche loro sono andati in difficoltà. Poi siamo rimasti in 10 e siamo andati in difficoltà. La Roma ha approfittato della superiorità numerica. Fino a quel momento avevamo fatto bene. Domani o dopodomani questo punto ci penseremo. Doveva essere chiusa la gara.

Dopo avete partite facili…

Ogni partita ha la sua storia. Basta guardare quella di oggi. A momenti si rischiava di perdere. Le partite vanno interpretate, oggi abbiamo fatto una buona gara ma non abbiamo raccolto. Sei partite non sono poche, la classifica è cortissima. 2 su 5 staranno fuori dalla Champions. L’atalanta ha perso 2 punti. Dobbiamo avere la condizione massima. Abbiamo bisogno di tutti.

La corsa della squadra e la forza del passaggio. Davvero squadra da Champions…

Stasera abbiamo fatto errori tecnici clamorosi. Va bene andare veloci prima, ma abbiamo sciupato l’impossibile. Nel controllo, nella scelta. Nel gioco bene, ma nei 16 metri no.

Cristante lo conoscete, sul gol avete lasciato molto campo. Non era prevedibile?

No, abbiamo tardato ad uscire. C’è stato un problema. Tra Pasalic e Muriel ballavano un pochino in mezzo a tre. Sappiamo che ha questo tiro importante e ha trovato questo gol.

GASPERINI IN CONFERENZA STAMPA

Come si spiegano certi errori oggi? È una questione di testa?

È difficile da spiegare, alcuni gol sono stati mancati facilmente poteva segnarli chiunque. Abbiamo avuto molte occasioni per vincere questa partita e poi in 10 abbiamo rischiato anche di perderla.