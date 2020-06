Gasperini: “Abbiamo lasciato una classifica positiva ma è ancora tutto in palio. Noi vogliamo fare la nostra parte”

Ricomincia la Serie A e con lei anche la rincorsa della Roma per il quarto posto e la qualificazione in Champions League la prossima stagione. La principale avversaria è l’Atalanta, al momento con tre punti in più rispetto ai giallorossi e con una partita giocata in meno. Il tecnico dei nerazzurri, che scenderanno in campo domani alle 19.30 per il recupero contro il Sassuolo, ha parlato ai microfoni ufficiali del club bergamasco. Queste le parole di Gian Piero Gasperini:

“È una situazione molto diversa e strana, nuova per tutti, ma anche l’inizio di un ritorno alla normalità. Giocare a giugno e luglio col caldo, ogni tre giorni, comunque mette tutti alla pari. Vedremo chi sarà più bravo ad adattarsi, noi dovremo farlo senza accampare alibi. Siamo praticamente tutti a disposizione, abbiamo lasciato una classifica molto positiva, ma c’è ancora tutto in palio, dallo scudetto alla salvezza passando per i posti in Champions. Il calcio riparte, c’è tanta voglia di ripartenza e noi vogliamo fare la nostra parte. I tifosi sono una componente fondamentale, spesso il pubblico è lo spettacolo più bello. Giocare senza di loro non è facile per nessuno: i nostri sostenitori ci vedranno in tv, ma sappiamo che ci saranno vicini lo stesso. L’augurio è che possano tornare presto allo stadio e sugli spalti”.