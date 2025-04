Il Messaggero (M. Cecchini) – Nonostante la chiusura pubblica di Claudio Ranieri, Gasperini sa di essere ancora in corsa per la panchina giallorossa. Avendo chiaro come l’attuale rosa della Roma poco si adatti al suo calcio, sa che occorre una ristrutturazione alla radice. Morale: è necessario fare spazio a volti nuovi. Gli addii farebbero rumore perché Gasperini vuole rinunciare a giocatori come Dovbyk, Dybala, Hummels, Paredes e Pellegrini.

Inutile nasconderlo: le cessioni richieste sono assai complicate perché l’età, lo storico degli infortuni e lo stipendio alto non rendono facile trovare approdi graditi a tutti. Se il miracolo riuscisse, si libererebbe una cifra vicina ai 40 milioni. Non sorprende, perciò, che l’allenatore desideri parlare direttamente con Friedkin per capire la loro reale volontà di investire nella direzione da lui proposta.