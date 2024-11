L’ex Torino, Garzya, ha parlato ai microfoni di TuttoMercatoWeb della situazione della Roma. Queste le sue dichiarazioni:

Roma, nuovo ko col Verona. Tutto contro:

“Perchè non richiamare De Rossi? Non capisco il problema, mi sembra una farsa. C’è tanto di negativo, parlando sul campo, ma di cose positive quest’anno c’è poco. Possiamo salvare ieri il gol di Suolé, che potrebbe essersi sbloccato, la conferma di Dovbyk, unico acquisto azzeccato. Poi c’è poco da salvare. Ho la sensazione che lo spogliatoio non lo sopporta il tecnico. E’ uno sbaglio se continuano con questo allenatore. Juric è un buon allenatore, ma nel contesto Roma non c’entra nulla. Ha bisogno di tempo lui per il suo calcio, dovevi prenderlo a inizio stagione. A Verona c’erano 3 campioni del mondo in panchina. Per me non andranno avanti con Juric, perchè lo spogliatoio non lo sopporta. Quando arrivano quasi alle mani vuol dire che sono proprio arrivati. Ha sbagliato anche Juric con certe dichiarazioni, non sono tutti uguali ma devi comportarti con certi calciatori in maniera diversa. E mancano punti di riferimento in dirigenza. Non c’è il ds, serve ai giocatori avere punti di riferimento. La Roma, rispetto alle altre squadre lì dietro, ha qualcosa di più. Farà un campionato da centro classifica”.

Se non si prosegue con Juric e non torna De Rossi, chi scegliere allora?

“Ranieri? Dovrebbe fare da traghettatore. A questo punto anticipi i tempi e trovi un altro allenatore su cui puntare. Altrimenti Allegri o Mancini”.