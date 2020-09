FXORO diventa Premium Partner della Roma

FXORO, società leader nel mercato dei prodotti finanziari e già Official Online Trading Partner, rinnova il suo rapporto con l’AS Roma divenendo Premium Partner fino a giugno 2022.

La fiducia accordata dal brand un anno fa si aggiorna in questa nuova partnership, che vedrà FXORO e AS Roma ancor più legate sia nelle sfide in territorio nazionale sia in quelle internazionali.

“Questo nuovo accordo che amplia ed estende la partnership con FXORO, è la naturale conseguenza della proficua collaborazione avuta in nell’ultima stagione”, ha commentato Giorgio Brambilla, Commercial Director del Club. “È motivo di grande soddisfazione constatare che, in un momento così delicato, in cui le aziende valutano con grande attenzione questi investimenti in comunicazione, un nostro Partner decida di rafforzare ulteriormente il legame con il nostro Club e prolungarlo”.

In qualità di Premium Partner, il leone di FXORO sarà inoltre visibile in occasione delle gare interne all’Olimpico sotto forma di pubblicità LED a bordo campo, al centro sportivo della squadra e attraverso varie iniziative sui social network e nei digital media.

“Con l’AS Roma condividiamo l’ambizione verso i grandi risultati e la convinzione che questi possano essere ottenuti solo grazie al gioco di squadra”, ha dichiatato Dejan Nikolić, Communication Director di FXORO. “Come i giallorossi investono sulla formazione e nell’allenamento prima di una sfida, così noi puntiamo sulla preparazione dei nuovi Trader. Queste affinità ci hanno convinto a proseguire, ancor più vicini, questa strada insieme”.

FXORO è stata fondata nel 2012 e ha rapidamente conquistato il suo spazio nei mercati finanziari. Oggi è un punto di riferimento per tutti quei trader che richiedono un’esperienza più efficace, diretta e soprattutto più sicura.

asroma.com