Roberto Losi, il figlio di Giacomo, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, ha raccontato l’allenatore della Roma e di una figura di rappresentanza al funerale del padre, leggenda giallorossa. Ai funerali martedì pomeriggio non ha partecipato nessuno della società. Il tecnico della Roma ha mandato un messaggio di scuse a Roberto.

“De Rossi si sente comunque molto dispiaciuto per non essersi informato direttamente. Ho trovato le sue scuse sincere, era davvero dispiaciuto. So che rapporto aveva con papà e quanto fossero legati. Avevano un grande rapporto e questo episodio non sposta niente. Anzi, ci siamo ripromessi di incontrarci presto. Quanto al resto io non faccio nessuna polemica, è venuto chi poteva e chi se lo sentiva. E come avete scritto voi, papà avrebbe scrollato le spalle e si sarebbe fatto una risata. Per me la questione è chiusa e finisce qui. Piuttosto ne approfitto per ringraziare ancora tutti quelli che hanno partecipato al nostro dolore. Grazie a nome di tutta la famiglia”.

