La sostituzione poi è stata importante, se a Tommaso di sette otto anni fa gli avessero fatot vedere la foto con Dybala, ci avrebbe creduto?

“Penso di no (ride, ndr), era un sogno ed è stato un sogno esordire in questo stadio con un cambio in cui lui ha fatto una partita bellissima”.

Che ci si fa con la maglia dell’esordio con la Roma? “La maglia dell’esordio è la prima, la più bella, me la terrò per sempre. L’ho data ai miei genitori che la custodiranno a casa”.

C’è qualche maglia che hai collezionato negli anni passati e ti ha fatto piacere riportarti via?

“Mi piace chiederla a giocatori che conoscono, Scalvini, Coppola, gente che ha giocato con me in Nazionale. Ho anche quella di Paulo che me l’ha data Edo Bove”.

Qualche difensore che ti aveva particolarmente impressionato o ti ha messo in difficoltà?

“In Serie A ce ne sono tanti, da Danilo a Bastoni”.