Fumata bianca per Smalling. Florenzi al Psg

Il Tempo (F.Biafora) – Dopo lo spagnolo adesso sarà costretto ad imparare il francese. Florenzi saluta nuovamente la Roma e si accasa in prestito – leggermente oneroso a coprire la quota d’ammortamento annua – con diritto di riscatto a 9 milioni di euro al Paris Saint-Germain. La trattativa è stata portata avanti nel più totale riserbo nell’ultimo mese dall’agente Lucci, dopo che l’Everton non ha mai affondato il colpo per il 24 giallorosso: lo stipendio dell’esterno della Nazionale sarà interamente pagato dai parigini. Vicina alla fumata bianca anche la trattativa per Smalling, che ha ricevuto l’ok per non presentarsi agli allenamenti del Manchester United. Ieri nella Capitale è arrivato Jozo Palac, intermediario dell’operazione pronto a chiudere l’affare su una base di 9 milioni più bonus.