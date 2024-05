Alla vigilia dello scontro contro l’Udinese, il tecnico del Frosinone Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa. Ecco le dichiarazioni su De Rossi riportate da Tuttomercatoweb.com:

“Se ho sentito De Rossi? Assolutamente no, siamo professionisti non serve una mia telefonata per spingere a farli impegnare. Doppio risultato? Non giocheremo per pareggiare perchè sarebbe un errore ma va giocata con grandissima intelligente questa gara”.