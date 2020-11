Friedkin organizza la nuova Roma

Il Tempo (F. Biafora) – Dal loro ingresso nel mondo del calcio sono passati tre mesi e ora, dopo una lunga fase di studio, i Friedkin sono finalmente pronti a mettere le mani sulla struttura del club. La prima mossa dei texani è stata quella di confermare come Ceo Fienga, ma l’amministratore delegato sarà parte di una struttura articolata, di cui molto probabilmente farà parte Stefano Scalera e entro brevissimo un nuovo direttore sportivo. Il Vice-Capo del Gabinetto del MEF è più che allettato dalla proposta di lavorare per la squadra di cui è tifoso, nonostante sia molto soddisfatto del suo incarico a Ministro dell’Economia. Scalera andrà in particolare ad occuparsi delle relazioni istituzionali, soprattutto per i discorsi legati ai temi finanziari. Un’altra casella che verrà riempita a giorni è quella del ds, una posizione vacante dopo il licenziamento di Petrachi. Uno dei candidati più forti è Campos, che però non è riuscito ancora a liberarsi dal Lille, con cui ha in essere un contratto da consulente esterno. Oltre al vice-presidente Ryan Friedkin anche il fratello maggiore Danny dovrebbe avere un ruolo all’interno del club, che è a caccia anche di un direttore operativo e sta valutando la posizione del team manager Gombar. Intanto a Trigoria si continua a lavorare con un occhio di riguardo al distanziamento tra giocatori dopo le numerose positività al Covid-19. Dal fronte tamponi non sono emersi nuovi contagi, fattore che però non farà abbassare la guardia.