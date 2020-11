Friedkin, mascherine col vecchio stemma. Un regalo ai tifosi e un ritorno al passato

Il Messaggero (G. Lengua) – Dan Friedkin ha fatto il primo passo verso le tradizioni della Roma: ha indossato una mascherina in cui era in bella vista il vecchio stemma del club, quello con la “lupa” e le tre lettere “ASR”. Uno stemma a cui una parte della tifoseria è sempre rimasta affezionata, tanto da criticare duramente la scelta fatta dall’ex proprietà nel 2013 con il cambio di logo. Intanto, un’altra presenza allo stadio e un’altra vittoria per i due. Friedkin padre e figlio, al termine della gara, si sono complimentati con la squadra e poi hanno lasciato Roma. Per dove? Segreto. Come al solito.