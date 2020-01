Friedkin e stadio, giorni decisivi

Si apre una settimana importante per la Roma. La fase finale della trattativa tra Friedkin e Pallotta per il passaggio di proprietà non ha avuto pause neanche durante le feste. Per arrivare a chiusura i tempi previsti sono gli ultimi di gennaio, ma si potrebbe scavallare a primi di febbraio. Per quanto riguarda lo stadio di Tor di Valle, domani i tecnici del Comune cominceranno a lavorare sul testo definitivo della convenzione urbanistica da presentare alla Raggi. L’ingresso in scena di Vitek ha rallentato un po’ l’iter, ma entro dieci giorni il ceco sarà ufficialmente proprietario dei terreni del progetto, potenziale socio di Friedkin per lo stadio di proprietà. Lo scrive Il Corriere dello Sport.