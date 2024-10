Corriere dello Sport – I Friedkin continuanoa investire nel mondo del calcio. Dopo aver acquistato Cannes, Roma ed Everton il prossimo progetto annunciato è la ristrutturazione dello stadio del Dallas Fc, in Texas. Il club di Mls presto riceverà i fondi necessari quindi per poter modernizzare la propria casa.

Uno stadio che, tra l’altro, dal 2013 grazie alla sponsorizzazione del Friedkin Group è chiamato Toyota Stadium: “La casa del FC Dallas – si legge nella nota del gruppo Friedkin – sta avendo un nuovo e moderno glow-up! ! miglioramenti dello stadio di Frisco includeranno tantissimi elementi all’avanguardia. L’investimento di Toyota e The Friedkin Group nella ristrutturazione rappresenta Il loro impegno a fornire al FC Dallas un luogo di fama mondiale che sarà una pietra angolare della comunità per gli anni a venire”.

Se lo augurano anche i tifosi romanisti che aspettano con ansia novità per quanto riguarda la presentazione del progetto definitivo in Comune per lo stadio a Pietralata.