Freuler: “Xhaka alla Roma? Mi ha chiesto come sono le strade in Italia” – VIDEO

A due giorni da Italia-Svizzera, sul campo del Tre Fontane gli uomini di Petkovic stanno concludendo la preparazione al match con gli azzurri valido per la seconda giornata del girone. Remo Frueuler, centrocampista dell’Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dello Sport sul match di mercoledì. Tra gli argomenti toccati anche una battuta sulle voci di mercato riguardo il compagno Granit Xhaka che lo vedono ad un passo dal vestire la maglia della Roma. Queste le sue parole:

Che sensazioni provi a giocare contro l’Italia con giocatori che conosci, compagni di squadra e amici?

Sarà molto bello rivedere i miei compagni di squadra, domani manderò un messaggio a Toloi e Pessina e mercoledì ci vedremo in campo. Ho sempre sognato giocare almeno una volta contro l’Italia, l’ho sempre detto anche negli anni precedenti che mi sarebbe piaciuto molto.

I punti deboli dell’Italia?

Noi dobbiamo fare la nostra partita. Dobbiamo provare a pressare l’Italia per creargli un po’ di problemi in difesa. Se siamo troppo bassi come ha giocato la Turchia diventa tutto più facile. Dobbiamo palleggiare bene, essere compatti per poter arrivare al tiro e, speriamo, al gol.

Sentite un po’ di pressione dopo il pareggio con il Galles?

No, non sentiamo la pressione. Abbiamo preso un punto e abbiamo ancora due partite che vogliamo vincere.

Cosa ha provato sul dramma Eriksen?

È stato difficile capire in quel momento cosa fosse successo. Quando ho visto le immagini eravamo in aeroporto, ed eravamo tutti preoccupati per le sue condizioni e per la sua famiglia. Era un momento particolare e difficile per tutti noi, i nostri pensieri erano e sono per Christian. Spero adesso stia bene. In campo non voglio pensare a queste cose perché poi diventa difficile concentrarmi sulla partita.

Xhaka le ha parlato della Serie A?

Prima mi ha chiesto come sono le strade in Italia….