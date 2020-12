Frenata M5S: “l’Iter non arriverà in aula a Natale”

Il Tempo (F.Biafora) – A meno di due settimane dal Natale non ci sono segnali di novità imminenti sul progetto dello Stadio della Roma. A raffreddare gli animi sono arrivate le dichiarazioni di Stefano, presidente della Commissione Mobilità di Roma Capitale, che ha affrontato il tema del futuro impianto giallorosso: “E’ evidente che l’iter è inceppato e non arriverà in aula a Natale“. E’ la prima presa di posizione pubblica di un esponente del M5S dopo le importanti parole della Sindaca, ma non sorprende nessuno. La Raggi il 19 novembre in Campidoglio diceva: “Sullo stadio siamo pronti, credo e mi auguro che per Natale saremo in grado di fare un bel regalo alla Roma“.