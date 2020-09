Frenata di Karsdorp, adesso pure De Sciglio è bloccato

La Gazzetta dello Sport (A. Pugliese) – Un intoppo dietro l’altro. Almeno ora, finché non arriveranno le prime soluzioni. Così è avvenuto per l’operazione virtualmente chiusa che avrebbe dovuto portare Karsdorp al Genoa (in un prestito a 1 milione con 7 per il riscatto). Esattamente come successo un paio di settimane fa con l’Atalanta, quando il trasferimento dell’olandese non si concluse per una questione di commissioni. Questa volta, invece, sembra che l’intoppo sia sulla formula del trasferimento, con il Genoa che ha – per ora – mollato anche l’altra pista, quella che doveva portare in rossoblù anche il brasiliano Juan Jesus, altro esubero che la Roma sta provando a piazzare oramai da tempo. La mancata partenza di Karsdorp, invece, è un problema anche per l’arrivo di De Sciglio. Il terzino destro della Juventus aveva trovato oramai l’accordo con i giallorossi. Altro rallentamento nella cessione di Riccardi al Pescara: il giovane è tornato nella Capitale per problemi familiari e una volta risolti tornerà in Abruzzo.