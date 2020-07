Frattura al naso per Pellegrini: oggi si opera

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – Sta finendo una stagione sfortunata per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ieri è stato costretto a uscire nel corso della gara con la Fiorentina per una frattura al setto nasale in seguito a un durissimo scontro con Milenkovic. Stamattina sarà operato a Villa Stuart per la riduzione della frattura. Non si sa nulla sui tempi di recupero: sembra da escludere la sua presenza nelle ultime due gare di campionato, c’è speranza per la gara del 6 agosto contro il Siviglia.