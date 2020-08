Frattesi: “Sono rimasto legato a molte persone all’interno della Roma, ma ora le possibilità di tornare sono diminuite”

Qualche mese fa, durante il lockdown, Davide Frattesi ai nostri microfoni confessò il suo desiderio di tornare un giorno a Trigoria e vestire di nuovo la maglia giallorossa. Purtroppo però, in alcune occasioni, i sogni sono destinati a rimanere tali e la Roma non sembra intenzionata a far valere la recompra con il Sassuolo per riprendere il centrocampista classe ’99, che nell’ultima stagione ha giocato in prestito all’Empoli. Di questo e della sua evoluzione come giocatore, Frattesi ha parlato nell’intervista rilasciata a Tuttomercatoweb.com:

Che cosa le riserverà il futuro adesso?

Ancora non lo so. Con il mio procuratore stiamo cercando la sistemazione giusta, stiamo aspettando l’evoluzione del mercato per poi capire se sarà meglio restare oppure andare a giocare.

Quanto le piacerebbe rimanere al Sassuolo per poter essere protagonista in Serie A?

Sarebbe una bella cosa dopo tre anni di prestiti, tornare ed avere anche la sensazione che la società punta su di te sarebbe ottimo. Però non chiudo a niente e a nessuno, vedremo come si evolverà il mercato.

Si è parlato anche di un suo possibile ritorno alla Roma, che adesso ha cambiato proprietà. È rimasto legato ai giallorossi?

Sono rimasto legatissimo a molte figure all’interno della Roma, anche ai giocatori che ci sono passati. Sento spesso i miei ex compagni, qualche magazziniere, il fisioterapista. Sono stati anni veramente belli. Penso che il Covid-19 ha diminuito le possibilità di rivestire quella maglia ed è stata un po’ una piccola delusione, ma fa parte del percorso di crescita.