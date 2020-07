Fonseca: “Zaniolo ha ancora pochi allenamenti nelle gambe”

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – “Zaniolo non è un caso, non c’è nessun problema con lui“. Paulo Fonseca prova a mettere la parola fine sulle polemiche che in questi giorni hanno coinvolto Nicolò e che lui stesso ha alimentato con le dichiarazioni al termine della gara contro il Verona. “Questo tipo di situazioni avvengono in tutte le squadre, l’importante è risolverle. Noi l’abbiamo fatto e bene“. Stasera Zaniolo dovrebbe partire dalla panchina, il mister lo sta centellinando: “E’ importante gestire bene la sua situazione dopo sei mesi di infortunio, ha giocato molto bene nell’ultima partita, ma non dobbiamo dimenticarci che prima della sfida contro la Spal si era allenato poco“.