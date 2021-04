Fonseca: “Vittoria importante, Calafiori è entrato molto bene. Accetto le critiche, ma non capisco le bugie”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro l’Ajax. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Quanto aveva bisogno la Roma e il calcio italiano di una notte così?

E’ stata una vittoria importante, dopo tanti momenti difficili. Per la squadra è stato molto importante vincere qui, l’Ajax come abbiamo visto è una grandissima squadra, i ragazzi hanno fatto una grande partita. Per me non è chiusa ma è stato importantissimo vincere qui.

E’ questa la grandezza della vittoria? Con tanti infortunati, l’infortunio di Spinazzola, avete vinto nonostante le difficoltà…

Sì, è stato molto difficile vedere Spinazzola, stava molto bene e stava creando diverse situazioni d’attacco. Ma questo tipo di problemi succedono e dobbiamo reagire, è entrato Calafiori molto bene e ha aiutato molto la squadra. Penso che la squadra lo ha capito in un momento importante per noi, hanno dato tutto. Abbiamo avuto un problema difensivo, ma penso che la squadra è stata sempre con la consapevolezza che potevamo fare gol. Ho sentito sempre la squadra con fiducia anche nei momenti difficili e questa vittoria è stata importante.

La vediamo un po’ provato stasera…

E’ stata una partita di grande intensità, ma abbiamo fatto quello che avevamo preparato per questa partita e io ovviamente sono felice per la vittoria. E’ stato importante vincere e fare due gol qui ma il round non è chiuso, c’è ancora il ritorno.

La Roma è entrata in campo con l’atteggiamento giusto, il gol lo avete regalato voi e Pellegrini è stato molto disponibile nella partita…

Sì, è vero. Quello che mi dispiace è che siamo molte voi noi stessi a creare i nostri problemi, come abbiamo fatto oggi. Dopo abbiamo sempre controllato bene. Per me l’Ajax in attacco è una della squadre più forti in Europa, ma l’importante è che non abbiamo mai abbassato la testa e abbiamo sempre reagito forti. Pellegrini ha fatto una grande partita, ha lavorato molto, come tutti oggi.

In Europa la Roma è più libera di testa…

Io non voglio alibi o scuse, non sono un allenatore che cerca scuse ma non possiamo dimenticare che questa squadra è stata quasi sempre tra i primi 4 posti in classifica. C’è stato un momento in cui abbiamo perso giocatori che sono stati importanti durante la stagione come Veretout e Mkhitaryan o anche non avere Smalling. Ora l’importante è pensare al presente e al futuro.

Meriterebbe più rispetto forse…

Io devo fare il mio lavoro e non posso controllare le critiche, io le accetto sempre. Quello che mi dispiace di più sono le bugie e sono tante. Per me che non sono italiano e che non riesco a capire è che la Roma in questo momento sta rappresentando l’Italia in Europa e in una settimana così importante ho sentito tante bugie. In questo momento dobbiamo essere tutti italiani e aiutare la squadra italiana, per me è difficile accettare di sentire tante bugie intorno alla squadra.

Bugie su cosa?

Questa settimana hanno creato un casino con una bugia incredibile, che i giocatori mi hanno affrontato e che abbiamo avuto una riunione prima dell’allenamento. È tutta una bugia, non c’è serieà quando si scrive così ma io non posso controllare questo, quello che posso controllare è il lavoro dei miei ragazzi e lo sto facendo