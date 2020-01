Fonseca, via con venti

Il quarto posto, appena raggiunto, e basta: la Roma inizia il suo 2020, stasera contro il Torino, ma l’obiettivo resta quello del vecchio anno, ovvero tornare subito in Champions. Petrachi, rivisitando le tappe della risalita in classifica, ha fissato il punto di partenza a Marassi, lo scorso 20 ottobre contro la Sampdoria. Da quel pomeriggio sono arrivati 22 punti in 9 partite, con 7 successi, il pari di San Siro con l’Inter e la sconfitta al Tardini contro il Parma. Per proseguire su questi livelli, Fonseca questa sera ripartirà dalla formazione che ha demolito la Fiorentina il 20 dicembre, con Florenzi dunque ormai confermato da terzino destro. L’unico ballottaggio è tra Perotti e Mkhitaryan. Lo scrive Il Messaggero.