Fonseca va all’incasso

Il Messaggero (U. Trani) – Dopo la buona prestazione con la Juventus, Paulo Fonseca ha incassato la fiducia di Guido Fienga, che si è complimentato con lui per la gara contro i bianconeri. Ora però il portoghese si aspetta qualche rinforzo dal mercato. Avrebbe voluto quattro colpi per la rosa: un difensore centrale d’esperienza, un vice-Dzeko, un laterale destro e un regista. Probabilmente, però, arriveranno soltanto i primi due. La trattativa con il Manchester United per Smalling è ancora in ballo, le alternative sono rappresentate da Verissimo e Marcao. La partenza di qualche scontento però potrebbe regalare ancora sorprese negli ultimi giorni di calciomercato. Diawara è chiamato dalla Premier, con Arsenal e Tottenham che lo seguono. I gunners sono pronti ad inserire Torreira nell’operazione. Pau Lopez, Cristante e Villar vorrebbero più spazio. Il management di Friedkin è impegnato a piazzare Fazio (vuole un anno in più di contratto), Juan Jesus (in un club che giochi le coppe europee), Perotti e Pastore. Rifiutata, invece, l’offerta del Tottenham per Ibanez.