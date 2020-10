Fonseca: “Tanta qualità. Obiettivo zona Champions”

Corriere dello Sport (R.Maida) – Il pugno di Dzeko dopo il gol, il pugno di Ryan Friedkin col bracciale giallorosso. Questi gesti sono densi di significato: la Roma si sta ricompattando tra vecchio e nuovo, senza ancora capire dove potrà arrivare, ma senza più l’ansia di una stagione insapore. La grande quantità di cui dispone Fonseca è la risorsa principale per guardare in alto. Magari Pedro esagera quando dice “obiettivo scudetto“, ma lo fa per trasmettere un’ambizione, una mentalità, che solo chi conosce le vittorie può insegnare. In Serie A Fonseca ha fatto 12 risultati consecutivi con 9 vittorie e 3 pareggi. Se poi Dzeko arriva a quota 108 gol, rimette la testa e cuore sulla squadra che aveva sperato di lasciare, la speranza di allacciare i contatti con la Champions non è affatto infondata. Intanto Fonseca respira: “Io devo restare in equilibrio. Non siamo i più bravi quando vinciamo, né siamo i peggiori quando perdiamo“. “Non esiste alcun problema tra me e la società. Nessuno“, chiosa finale.