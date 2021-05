Fonseca, stasera 100 panchine: “In campionato spina staccata”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – La conferenza stampa di Fonseca è durante 5 minuti e mezzo. Questa fa capire quanto conti davvero poco per tutti la partita di questa sera. Se non ci fosse stato il derby la squadra sarebbe già in vacanza. Fonseca, poi, è d’accordo con le parole di Pellegrini: “Non è stato volontario, ma inconsciamente i ragazzi hanno pensato più alla coppa che al campionato. L’Inter è una grandissima squadra, le faccio i complimenti per il titolo. Non hanno pressioni e possono essere pericolosi“. “Darboe e Zaleski sono pronti. Non so cosa succeder, ma hanno qualità e sono molto soddisfatto di loro. Mayoral? Del suo futuro parleranno il club e il nuovo tecnico, ma non è facile per un giovane fare 17 gol“.