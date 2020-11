Fonseca spegne l’entusiasmo: “Scudetto? Ci vuole equilibrio”

Il Messaggero (G. Lengua) – Buon inizio di stagione per la Roma: nessuna sconfitta sul campo, 11 punti in classifica al pari di Napoli e Inter e due clean sheet consecutivi su due partite da titolare di Smalling. Paulo Fonseca si è preso la sua piccola rivincita, dopo i mugugni estivi che lo vedevano allontanarsi dalla Capitale in caso di inizio negativo. Ormai la strategia è chiara: far riposare gli uomini più importanti in Europa League, ed affidarsi ai tenori in campionato. In attacco, anche ieri sera, si è affidato a Pedro, Mkhitaryan e Dzeko tre giocatori over 30 che in Serie A sono ancora in grado di fare la differenza: “Non sono giovani, hanno bisogno di riposare e non sono pronti a fare due partite a settimana“. La squadra delle riserve però non è ancora pronta a dare un input vincente alle partite: “Stiamo cercando di includere i giovani come è successo in Europa League”. Sugli obiettivi: “La nostra intenzione è di fare meglio della scorsa stagione, ma bisogna continuare con ambizione tenendo sempre questo atteggiamento. Scudetto? Ci vuole equilibrio. Non è perché abbiamo vinto contro la Fiorentina possiamo pensarci. Juventus e Inter sono le più preparate per vincere, noi siamo una squadra in evoluzione“.