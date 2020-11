Fonseca, sosta da imbattuto: “Noi meglio con Cristante”

Il Messaggero (G. Lengua) – Con il successo contro il Genoa, Paulo Fonseca resta l’unico allenatore imbattuto sul campo sia in Italia che in Europa. L’altro è De Zerbi, tecnico del Sassuolo, che però non partecipa a competizioni europee. In attesa di sapere se oggi il portoghese ritroverà anche il punto perso a Verona, per l’errore dell’inserimento in lista di Diawara, Fonseca si gode una Roma sprint. Per la prima volta ieri erano assenti i nuovi proprietari della Roma, i Friedkin, così come a Genova non c’era Edin Dzeko, sostituito da Borja Mayoral. Lo spagnolo non è riuscito ad incidere ed è stato cambiato da Fonseca al 16′ della ripresa: “Quando l’ho sostituito con Cristante abbiamo fatto meglio. Borja quasi sempre ha preso decisioni giuste, ha lavorato molto e fatto una buona partita. Ha sbagliato un gol, ma è normale“.