Fonseca: “Siamo entrati molto male. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti. Non voglio parlare dell’arbitro, anche se non mi è piaciuto”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Roma-Milan 1-2. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

3 punti su 24 negli scontri diretti in stagione. Cosa vi è mancato per questo salto di qualità?

Siamo entrati molto male. Le situazioni che ha creato il Milan sono palle perse nella nostra fase di costruzione. Abbiamo sbagliato i primi 20 minuti, non siamo entrati bene e contro una squadra come il Milan poi diventa difficile recuperare. Dopo siamo migliorati, abbiamo giocato il nostro calcio e abbiamo creato occasioni.

Come giudica l’arbitraggio?

Non voglio parlare dell’arbitro. E’ facile dopo la partita trovare scuse, non mi è piaciuto ma non voglio trovare scuse.

Il gol di Rebic parte da un rilancio sbagliato di Pau Lopez, può analizzare l’azione?

E’ difficile. Pau Lopez è solo, senza pressioni, può giocare su Fazio o la palla avanti. E’ difficile spiegare, è difficile per Mancini fare di più. Era aperto, è merito di Rebic, ma demerito nostro nel primo momento. Abbiamo avuto molti errori come questi contro le grandi squadre, poi è difficile recuperare.

Pensavi di trovare un Milan così determinato e veloce, che vi creava sempre difficoltà? Non c’era filtro sufficiente a centrocampo…

Quando siamo entrati la squadra ha perso molte palle in uscita, che hanno permesso al Milan di uscire veloce in contropiede e di recuperare palloni vicino alla nostra area quando la squadra era aperta. Dopo abbiamo avuto situazioni individuali in cui siamo stati passivi. Nel secondo tempo abbiamo rischiato, ma nel primo non abbiamo fatto bene le cose nella prima fase di costruzione. Abbiamo perso tanti palloni che hanno permesso al Milan di avvicinarsi alla nostra area.

Il Milan così veloce vi ha creato problemi…

Sì, noi sappiamo che quando recupera palla il Milan è molto veloce ad uscire. Rebic è veloce, hanno giocatori che portano la palla bene. Non possiamo sbagliare in questo momento della partita.

Ci sono stati errori individuali?

Sbagliamo tutti. Non sono errori individuali, sono errori nell’organizzazione. Non abbiamo fatto bene nella prima fase di costruzione e non abbiamo deciso bene, penso sia stato questo.

Pensa cha sia un limite tecnico o mentale contro le grandi squadre?

E’ difficile da capire. Manca sempre qualcosa contro le grandi squadre. La verità è che non vinciamo, sono questioni difensive per me.

FONSECA A ROMA TV

Quali gli umori? Primo tempo sottotono…

La verità è che non siamo entrati bene in campo, i primi venti minuti sono stati di sofferenza. Sono palloni che abbiamo perso noi, e dopo perdiamo la palla in zone pericolose e il Milan è veloce ad uscire in profondità. Penso che difensivamente siamo stati troppo permissivi passivi. Ci siamo creati da soli le nostre difficoltà. Dopo abbiamo creato, abbiamo fatto molte cose bene, ma siamo entrati male.

Il calcio di rigore di Mkhitaryan?

Se parlo di arbitri sembra che cerchi scuse, ma tante cose non mi sono piaciute. Non capisco perché è sempre lo stesso arbitro.

Come ne esce la Roma?

Dobbiamo continuare a lavorare per migliorare. Non possiamo abbassare l’attenzione in questo momento. Dobbiamo reagire e lavorare per la prossima partita.

Quando la Roma costruisce sul basso diventa pericolosa. Delle volte si crea però dei problemi da sola. Non è più facile attaccare subito la profondità?

Dobbiamo essere sicuramente più verticali. Ma siamo stati troppo lenti a decidere. Quando Milan recupera poi è vicina all’area. Siamo stati noi che ci siamo creati i nostri problemi difensivi, merito anche del Milan ma siamo noi che abbiamo creato le situazioni per noi pericolose.

Questa sconfitta danneggia il morale dei ragazzi?

E’ stata una sconfitta difficile. Ma dobbiamo recuperare. Siamo lì e non possiamo abbassare la guardia proprio ora, dobbiamo continuare a lottare.

Guida ha subito rivisto il rigore del Milan, perché non ha fatto la stessa cosa poi? Vi siete confrontati?

Non lo so. Perché non vedeva le situazioni per la Roma? Se vede per una, perché non vede al Var anche per l’altra? Ma non voglio trovare scuse.

FONSECA IN CONFERENZA STAMPA

La partita?

Non abbiamo giocato bene nei primi minuti del primo tempo, abbiamo perso tanti palloni che hanno permesso al Milan di uscire veloce. Sinceramente, non abbiamo fatto benissimo perché abbiamo perso tempo in fase di costruzione, non abbiamo avuto le linee di passaggio, il Milan ha capito che poteva recuperare palloni. Abbiamo disputato un buon secondo tempo, creato occasioni per segnare, ma abbiamo sbagliato i primi 20 minuti.

Problema scontri diretti per poca personalità?

Non abbiamo mai vinto contro le grandi squadre, dobbiamo credere che è possibile fare bene con loro. Manca sempre qualche dettaglio a livello difensivo, quando si sbaglia contro questo tipo di squadre è complicato.

Perché è stato ammonito?

Ho solamente detto che non ha mai visto situazioni dubbiose al VAR sulla Roma.

Avete sofferto il pressing del Milan?

Non abbiamo creato molte situazioni, qui la squadra deve migliorare. Quando siamo soli senza pressione, prendiamo le decisioni corrette ma quando siamo pressati dobbiamo verticalizzare di più. Dobbiamo arrivare prima sulle seconde palle.

Come ripartire dopo questa sconfitta?

Dobbiamo fare più punti possibili per arrivare in Champions League, sarà difficile se non vinciamo questo tipo di partite. La squadra deve reagire come fatto nel secondo tempo, deve crederci. Dobbiamo lavorare per migliorare contro questo tipo di squadre, se commettiamo errori ci puniscono. Manca questo.