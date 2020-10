Fonseca-Roma: c’è agitazione

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – In questo lasso di tempo la società si aspetta i risultati da Fonseca. La dirigenza ha fatto di tutto per accontentarlo pur tenendo conto dei debiti che i Friedkin hanno dovuto ereditare. Dopo queste settimane sarà più chiara la posizione del tecnico che solo attraverso i risultati più consolidare la panchina. La conclusione del mercato non ha ridotto le distanze esistenzi tra l’allenatore e la dirigenza e la recente intervista ha creato qualche imbarazzo. Prima per la forma e poi per i contenut. L’intervista non era stata concordata e il tecnico ha informato l’ufficio stampa soltanto una volta fatta. E’ uscita due giorni prima della conferenza stampa di oggi svuoltandola di significati. Fonseca ha lamentato l’assenza di un direttore sportivo e ha evidenziato che in sede di mercato si poteva fare di più. Fienga ha lavorato tra mille difficoltà allestendo una squadra competitiva. Sul fronte degli acquisti Fonseca è stato accontentao con Smalling, Pedro e la conferma di Mkhitaryan. Inoltre sono arrivati Kumbulla e Borja Mayoral. E’ stato fatto il possibile seguendo le sue indicazioni in un mercato nel quale sono girati pochissimi soldi. Non si fanno proclami ma la dirigenza ritiene che la Roma possa lottare per il quarto posto. I Friedkin hanno dato il loro avallo per la conferma di Fonseca e ora si aspettano di vedere il progresso.