Fonseca ritrova Pellegrini: a Duisburg ci sarà

Corriere dello Sport (R.Maida) – Su la maschera. Lorenzo Pellegrini ha ripreso gli allenamenti di gruppo, indossando la protezione per il naso a una settimana dall’intervento. E non ha avuto grandi problemi, a parte il caldo che ieri a Trigoria era leggermente meno intenso rispetto ai giorni precedenti. La sua candidatura per la partita contro il Siviglia è molto autorevole. Probabilmente partirà dalla panchina, visto che ha potuto lavorare poco la scorsa settimana. Ma è pronto a dare il suo contributo in Europa, sperando che l’avventura in Germania duri il più possibile.