Fonseca ritrova Mancini

Il Tempo (A. Austini) – Ogni tanto arriva pure una buona notizia. Gianluca Mancini, che giovedì era risultato positivo al Covid, è risultato negativo nella giornata di venerdì e in quella di ieri. Può quindi prendere parte alla rifinitura e giocherà domani contro il Milan. Non è il primo caso, vedi El Shaarawy in Nazionale e Hakimi con l’Inter, e non sarà l’ultimo. Quella dei falsi positivi è ormai una situazione nota. Col Milan ci sarà e la sua è una presenza fondamentale considerata l’assenza di Smalling, che ieri ha svolto lavoro differenziato e proverà ad esserci giovedì in Europa League o al massimo il prossimo weekend contro la Fiorentina.