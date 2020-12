Fonseca ritrova i big

Il Tempo (F.Biafora) – Largo ai big per ritrovare la strada della vittoria dopo le ultime tre partite in cui sono arrivati un pareggio e due sconfitte. Per la sfida di domani in casa del Bologna Fonseca (squalificato, in panchina ci sarà il vice Nuno Campos) potrà contare nuovamente su Pellegrini e Veretout, ma torneranno dall’inizio anche altri calciatori di primo piano. Veretout tornerà ad agire in mediana dal primo minuto, tutto ok anche per Pellegrini, che in pochi giorni ha smaltito il dolore causato dal duro fallo di Obiang. Il fatto che Carles Perez sia rimasto in campo per tutta la durata della gara contro il Cska è indicativo di un avanzamento di Pellegrini (in virtù della squalifica di Pedro), con il ritorno di Cristante nel suo ruolo naturale. Nella rifinitura odierna sarà sciolto il nodo legato al portiere: Mirante è alle prese con un trauma ad un dito di una mano, ma ieri ha svolto parte della seduta in gruppo. Se non ce la dovesse fare è pronto Pau Lopez.