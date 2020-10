Fonseca ride: “Buona partita. Siamo in fiducia. Stagione lunga”

Il Tempo (F. Biafora) – Sorridente e soddisfatto Paulo Fonseca dopo il rotondo successo della sua Roma contro il Benevento. Tre punti che allontanano ogni malignità sul futuro della sua panchina. “Abbiamo fatto bene, la partita l’abbiamo sempre controllata, non lasciando agli avversari molte occasioni da gol. La squadra è fiduciosa, il campionato è lungo. Ora abbiamo tante partite, dobbiamo gestire le forze. Io voglio una squadra che crei molte occasioni da gol. Vogliamo fare meglio dell’anno scorso e provare a tornare in Champions League“. A seguito della positività al Covid-19 di Riccardo Calafiori, la Roma continuerà a stare in isolamento fiduciario a Trigoria. I giallorossi rimarranno in ritiro per i prossimi giorni, fino a mercoledì quando la squadra volerà alla volta di Berna per affrontare il giorno seguente lo Young Boys. Da valutare le condizioni di Karsdorp e Smalling, out Mancini per squalifica.