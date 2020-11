Fonseca riabbraccia Pellegrini, non Dzeko

Il Tempo (F. Biafora) – Ad undici giorni di distanza dalla positività al Covid-19, Lorenzo Pellegrini è risultato ieri negativo al test. Il numero 7 si è dunque recato a Villa Stuart per svolgere le visite d’idoneità, al termine del quale ha dichiarato: “Convocato col Parma? Non lo so, chiedetelo al dottore, ma sto bene”. L’iter medico della federazione prevede che Pellegrini indossi per 24 ore un holter, uno strumento che registra l’attività cardiaca. Soltanto dopo aver monitorato i risultati, potrà ottenere il via libera per tornare a fare attività sportiva. Se convocarlo o meno poi spetterà a Fonseca, ma difficilmente comunque vedremo Pellegrini dal primo minuto contro il Parma domani all’Olimpico. Non sono arrivate altre notizie positive, con Dzeko che rimane out per Covid, e ora punta alle gare con Cluj e Napoli. Smalling a causa della forte intossicazione alimentare non sarà disponibile per domenica. Per sostituirlo, il favorito è Cristante al centro della difesa, con Mancini e Ibanez ai suoi lati.