Fonseca recupera Mancini e Kumbulla

Il Corriere Della Sera (G.Piacentini) – Perso Bryan Cristante per squalifica, Fonseca recupera un po’ di pezzi pregiati nel reparto difensivo per la gara di domani contro il Torino. Gianluca Mancini è ritornato in gruppo, come anche Davide Santon. Marash Kumbulla, uscito per crampi domenica a Bologna, si è sottoposto ad accertamenti che hanno scongiurato lesioni muscolari e ha svolto lavoro differenziato programmato insieme a Rick Karsdorp. Contro i granata quindi nella difesa a tre dovrebbero giocare Smalling, Kumbulla e Ibanez. Visita di controllo ieri a Villa Stuart anche per Nicolò Zaniolo: dopo Natale tornerà a correre, senza forzare i tempi.