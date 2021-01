Fonseca: “Questa squadra merita rispetto”

Corriere dello Sport (G. D’Ubaldo) – E’ stata probabilmente la settimana più dura di Fonseca a Roma. Al gol di Pellegrini ha abbandonato il suo atteggiamento british e ha abbracciato squadra e collaboratori. il portoghese può ora preparare la sfida contro il Verona con serenità, lasciandosi alle spalle le tante critiche piovute addosso in settimana.

Al termine della gara ha rilasciato delle dichiarazioni: “E’ stato un momento emozionante, era un’ingiustizia non vincere. Abbiamo meritato, era un momento di squadra, dove dimostriamo che siamo tutti insieme. Dzeko? Capisco la vostra curiosità, ma non ne voglio parlare. E’ importante quello che abbiamo fatto oggi, è stata una vittoria di squadra. Mayoral? Lui ha fatto una buona partita la scorsa volta ed oggi una grande partita. Sono tutti titolari e tutti possono fare bene. Lui è in un buon momento. Partita della svolta? La Roma al momento è terza, anche se le altre devono ancora giocare, deve essere un segnale di continuità non di svolta. Mi sembra che ci si dimentichi spesso di cosa stia facendo la Roma. La Roma sta facendo una buona stagione, è in una buona posizione in classifica, ma sembra che siamo all’ultimo posto.