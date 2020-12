Fonseca: “Potevamo fare più gol, ma era fondamentale vincere. Terzo posto? Vogliamo rimanere equilibrati”

Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha parlato dopo la vittoria per 3-2 con il Cagliari. Queste le parole del portoghese:

FONSECA A DAZN

Più felice per un risultato che era importante, per la reazione o un po’ destabilizzato dalla Roma dei secondi tempi?

Devo dire che sono soddisfatto. Era importante vincere oggi. Non era una partita facile. Non credo però sia il giusto risultato: abbiamo lottato per un altro risultato. Abbiamo avuto occasioni per non avere questi problemi nel finale di partita. Sono comunque soddisfatto dei ragazzi.

Dopo il primo gol si è girato verso la panchina e ha detto: “Ecco, siamo sempre qui”. Vedeva i fantasmi di Bergamo o ha notato che qualcosa non funzionava?

Abbiamo avuto di nuovo un momento che poteva essere difficile. Abbiamo capacità per essere una squadra sempre concentrata in tutti i momenti ed abbiamo avuto questo momento di difficoltà.

Su Cristante titolare…

Non possiamo dimenticare che abbiamo avuto una partita intensa con l’Atalanta. Voglio far riposare qualcuno. Chris è ritornato adesso ed è difficile per lui fare tante partite. La scelta di Bryan è una questione di fiducia. La costruzione con lui è molto importante per la squadra

Pellegrini è stato preservato per il ripresentarsi di un problema alla caviglia. In linea generale la Roma dà la sensazione di essere più sicura con due centrocampisti di ruolo. Questo sembra liberare più Veretout e potrebbe aiutare i trequartisti. In futuro, l’idea di una rotazione con Pedro, Pellegrini e Miki la prende in considerazione?

Devo pensare a tutte le soluzioni, chi sta meglio gioca sia in mezzo che sulla trequarti. Pellegrini non ha giocato anche perché le ha fatte tutte, aveva un piccolo problema. Ho fiducia in tutti i giocatori, possiamo cambiare senza modificare il nostro gioco. Pellegrini può giocare sia centrale che trequartista, è difficile per me scegliere dove può giocare.

Cos’è successo nella sostituzione Dzeko-Mayoral?

Volevo cambiare Dzeko. Era stanco e ha giocato quasi tutte le ultime partite. La prima intenzione era toglierlo, ma appena abbiamo fatto gol Villar mi ha detto che era stanco: ho chiesto al bosniaco se poteva continuare, ma Villar poi mi ha detto che stava bene e ho fatto quello che avevo pensato.

Sul 2020 della Roma. La classifica è buona. Tante critiche dopo Bergamo, ma la classifica dice altro..

Si, è una prima parte della stagione positiva. Arriviamo qui al terzo posto. Magari per molte persone non era possibile arrivare al terzo posto, ma la squadra ci ha sempre creduto anche in momenti diffiicli come Napoli e Atalanta. Oggi abbiamo dato una risposta.

Sul mercato…

Adesso iniziamo a pensarci. Quando torniamo abbiamo tante partite. È importante pensare e scegliere bene.

FONSECA A ROMA TV

La Roma mantiene il terzo posto…

Era importante vincere oggi e abbiamo vinto bene. Questo risultato non mostra cos’è stata la partita. Potevamo fare più gol per non finire cosi ma dopo Bergamo era fondamentale vincere oggi. Abbiamo vinto e bene.

Nel secondo tempo a un certo punto la Roma è calata…

E’ normale che c’è una reazione di un avversario che non ci sta a perdere. Abbiamo preso un gol senza che il Cagliari avesse creato molto. Se facciamo più gol la squadra rimane con più fiducia. Ma abbiamo lottato fino alla fine per un giusto risultato.

Lei cambia due difensori più Pellegrini. Li aveva visti stanchi o in sofferenza per Bergamo?

Erano stanchi. Chris è tornato poco fa, è difficile per lui fare tre partite. Anche Ibanez lo era e Pellegrini aveva un piccolo problema e ho deciso di non rischiare.

Roma terza in classifica non dietro Juve, Atalanta, Lazio e Napoli. Che vuole dire a chi fa critiche ingiuste?

E’ sempre lo stesso, quando perdiamo vogliono distruggere la Roma. Ma noi vogliamo rimanere equilibrati. Accettiamo le giuste critiche dopo la sconfitta di Bergamo. Ma quando non vinciamo c’è sempre chi vuole distruggere ingiustamente la squadra. Vogliamo fare il meglio per la Roma e penso che la squadra sta facendo un lavoro importante. Devo dire che per quasi tutti se parliamo prima del campionato nessuno credeva che la Roma oggi fosse terzo. Ma il gruppo è equilibrato, questa è la cosa più importante.