Fonseca: “Posso dire che Spinazzola giocherà a sinistra. Il Presidente ha grande voglia di fare uno Stadio per la città e per i tifosi”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Milan. Queste le sue parole:

Rientra qualche difensore, ma c’è sempre emergenza. Di nuovo il percorso di Benevento?

Vediamo domani. Posso dire che Spinazzola giocherà a sinistra.

El Shaarawy può fare la prima punta?

Non abbiamo provato Stpehan come attaccante, ma penso che in caso di necessità lo può fare.

Più decisivo Mkhitaryan o Ibra in questo campionato?

Sono due grandi calciatori. Miki per la Roma e Ibra per il Milan. Stanno facendo una grande stagione.

Che effetto le fa il “no” allo Stadio?

Faccio l’allenatore, la domanda non è per me. Il Presidente ha grande voglia di fare uno Stadio per la città e per i tifosi.

L’interesse del Benfica nei suoi confronti?

Non penso al futuro, sono focalizzato sulla Roma.

Ha paura che la squadra possa avere ansia nell’affrontare una big?

No. Ho visto una grande voglia dei giocatori per fare una bella partita.

Smalling rientrerà con la Fiorentina?

Sta meglio, penso che possa rientrare la prossima settimana.

Come arginare una squadra come il Milan che va molto bene in trasferta?

Sta facendo una grande stagione, non sta andando bene ultimamente ma li ho visti in tutte le partite. Se avete visto la partita contro l’Inter, posso dirvi che ha giocato bene, ha creato occasioni e non ha un rendimento diverso, solo risultati diversi.

Cristante, Diawara e Villar hanno dato solidità nell’uscita bassa contro il Braga: potremmo rivederli?

Noi abbiamo una nostra identità e non cambiamo in base ai risultati, non cambiamo intenzioni. Contro squadre grandi o piccole, noi vogliamo sempre iniziare a costruire.

Kumbulla?

Si è allenato in questi due giorni e sarà convocato.

Che percezioni ha del Milan?

Non credo in questa crisi del Milan, quello che ho visto è una squadra forte e aggressiva, che costruisce opportunità da gol. Non credo in questa crisi, non stanno ottenendo i risultati sperati ma incontreremo una squadra che vorrà vincere.