Fonseca: “Pensiamo solo a vincere”

Il Tempo (F.Biafora) – Il secondo ostacolo sulla strada della Roma nella rincorsa all’Atalanta è il Milan di Stefano Pioli. La squadra giallorossa è consapevole di non poter commettere passi falsi e lo è anche mister Fonseca: “Posso dire che abbiamo fatto molte cose bene prima del lockdown ed abbiamo ripreso molto bene dopo la chiusura. Abbiamo fatto una partita senza una pre-stagione normale. La squadra ha risposto molto bene contro la Sampdoria, sono molto ottimista per questa parte della stagione. L’Atalanta è molto forte e sta molto bene ma ho speranza, dobbiamo pensare prima a vincere le nostre partite e poi agli altri. Io preferisco giocare più tardi, penso che in certe ore faccia troppo caldo per entrambe le squadre. Le squadre giocano nelle stesse circostanze quindi non ci sono scuse. Per il calcio è sempre meglio giocare senza questo caldo“.