Fonseca ora studia la formula fantasia

La Gazzetta dello Sport (A.Pugliese) – Con il rientro di Dzeko, Fonseca dovrà gestire tre giocatori per due maglie visto che Mkhitaryan tornerà tra i trequartisti. In quel ruolo a Verona hanno giocato Pedro e Pellegrini con Perez che è a tutti gli effetti la quarta scelta. Il tecnico considera i tre giocatori offensivi indispensabili e quello che sembra essere più lontano dalla forma perfetta è il vicecapitano. Da qui a domenica, però, le gerarchie potranno cambiare. Miki è sembrato già in palla, a buon ritmo. L’impressione è che a lui Fonseca non rinunci, anche perchè è quello che “lega” di più con Dzeko. Allo stesso tempo anche Pedro sembra imprescindibile e ha dimostrato di stare bene anche con pochi allenamenti sulle gambe. Per farli giocare tutti e tre insieme un modo ci sarebbe ed è quello di spostare Pellegrini in mediana. A farne le spese sarebbe Diawara. La Roma guadagnerebbe dal punto di vista del palleggio e della costruzione della manovra dal basso. Si perderebbe nell’equilibrio considerando che gli esterni sono portati ad attaccare.