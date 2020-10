Fonseca, nuova Roma

Tuttosport (S. Di Stefano) – Messe da parte le prime tre giornate di campionato e chiusa la finestra di trattative, Paulo Fonseca ha il tempo per lavorare a Trigoria e ridisegnare la sua Roma in vista della ripresa. Tra le necessità del tecnico c’è quella di ritrovare il miglior Dzeko, che in estate si sentiva ormai un giocatore della Juventus. Una soluzione potrebbe arrivare da un volto nuovo in casa romanista: Borja Mayoral. In questi giorni Fonseca lo sta provando come seconda punta, in un ideale tandem con il bosniaco. Un’opzione in più, dall’inizio o a gara in corso. In difesa, invece, Smalling si prenderà una maglia da titolare e a farne le spese, almeno inizialmente, potrebbe essere Ibanez. I dubbi più grandi però sono sulla fascia destra: tra Karsdorp, Bruno Peres e Santon, a Fonseca restano tre esterni che ai nastri di partenza potrebbero essere considerati tutti titolari. Contro il Benevento l’allenatore potrebbe puntare su Santon, ma con le gare ogni tre giorni tutti avranno spazio. Dal Benevento al Genoa, infatti, la Roma scenderà in campo 7 volte nel giro di 22 giorni.