Fonseca non si sente in pericolo: “Ho la fiducia della società, lavoriamo insieme per il futuro”

Corriere della Sera (G.Piacentini) – “Ho totale fiducia in tutti i giocatori ed è importante in questo momento fare turnover. 5 o 6 cambi? Forse anche di più“. Non fa pretattica Fonseca e annuncia una mini rivoluzione. Le tante partite ravvicinate, lunedì sera c’è il Milan, consigliano prudenza al portoghese. “Sento il supporto della società, lavoriamo insieme per rendere ogni giorno più forte la Roma“. Senza Smalling e Mancini è quasi certa la difesa a 4 con Ibanez e Kumbulla. Probabile la presenza in porta di Pau Lopez, mentre sulla fascia destra ballottaggio a tre tra Peres, Karsdorp e Santon.