Fonseca: “Molte cose non mi sono piaciute. Abbiamo commesso errori da non fare”

Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato dopo la sconfitta contro il CSKA Sofia (3-1 per i bulgari) e ha analizzato gli aspetti principali della gara. Queste le parole del portoghese:

FONSECA A SKY SPORT

La partita contava poco, eravate già sicuri del primo posto. L’hanno fatta arrabbiare però gli errori e le disattenzioni difensive? Lo aveva messo in preventivo?

È vero che abbiamo perso, molte cose non mi sono piaciute. Ma abbiamo avuto tanti inconvenienti prima della partita, che è comunque di Europa League. Abbiamo avuto un avversario che è stato estremamente efficace, dopo abbiamo fatto due errori e loro hanno segnato due gol. Noi abbiamo creato un’occasione e loro sono stati sempre molto compatti in difesa. Penso che abbiamo fatto errori che non dovevamo fare.

Questa è la seconda squadra più giovane di sempre per la Roma in Europa, è soddisfatto delle risposte che le hanno dato i ragazzi? Milanese ha trovato anche il gol…

Non è facile per loro, come ho detto è l’Europa League ed entrare in una partita con questa responsabilità non è facile ma loro hanno trovato il modo per fare bene e sono contento di loro.

La prima fase dell’Europa League è archiviata, adesso si fa sul serio. Quali sono le prospettive della Roma per il 2021 in Europa League?

Vogliamo andare più avanti, adesso è più difficile. Vedremo con che squadra giocheremo il prossimo turno, sono tutte squadre forti.

Dopo la rabbia della partita contro il Sassuolo adesso senza l’impegno Europeo potete concentrarvi sul campionato. Come sta la squadra?

Oggi Pellegrini e Veretout si sono allenati bene, Mancini è più difficile recuperarlo per questa partita ma principalmente penso che loro due potranno giocare.