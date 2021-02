Fonseca leader: “È la mia Roma”

Corriere dello Sport (G.D’Ubaldo) – Fonseca si riprende la Roma e torna in Portogallo a testa alta. Con il supporto della società il tecnico ha superato il periodo di crisi che ha visto le sconfitte contro Lazio, Spezia e Juventus. Tiago Pinto è stato sempre al suo fianco. Al termine della partita contro l’Udinese il gm lo ha atteso per tutte le interviste. Poi si sono confrontati come sempre e sono usciti insieme dallo stadio. I giocatori lo seguono e la sensazione netta si è avuta dopo il caso Dzeko.

Oggi la Roma è terza in campionato con un rendimento da Champions, ma anche in Europa League vuole andare lontano. Contro il Braga tornerà Dzeko titolare: “Con lui è tutto risolto, completamente. Il capitano sarà Cristante“. Per fare il salto di qualità in campionato manca una vittoria contro una grande: “Non posso negarlo, ma è un problema di risultato e non di prestazione“.