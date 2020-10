Fonseca: “La squadra ha reagito bene, con coraggio e qualità. Se l’arbitro ha sbagliato lo ha fatto per entrambe le squadre”

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, è stato intervistato durante il post-partita di Milan-Roma 3-3. Queste le sue parole:

FONSECA A SKY SPORT

Cosa si porta a casa di bello e cosa di meno?

Di bello che abbiamo fatto tre gol, meno bello che abbiamo preso tre gol. Penso che è stata una partita molto equilibrata. Abbiamo iniziato male, prendendo subito gol. La squadra ha reagito bene, con coraggio e qualità, ma abbiamo sbagliato per me nelle ultime giocate.

Lo considera un passo in avanti? Ha voglia di commentare i rigori?

Non devo commentare i rigori. Tutti noi possiamo sbagliare, penso che se ha sbagliato, ha sbagliato per tutte e due le squadre. Il risultato non è quello che volevo prima della partita, volevo vincere, ma dopo quello che è successo, che siamo stati per tre volte sotto nel risultato, è un bene.

Oggi ha scelto di invertire le posizioni, con Mancini centrale e Ibanez più esterno: come mai?

Ibrahimovic è un attaccante molto centrale, non profondo e Leao è veloce e attacca la profondità di più rispetto agli altri e nelle situazioni uno contro uno Ibanez è più veloce. Per questo li ho cambiati.

La Roma è una squadra dai primi quattro posti? Qual è l’obiettivo di questa Roma?

Io ho detto che vogliamo fare meglio della scorsa stagione. Il nostro pensiero però è solo alla prossima partita. Ora abbiamo il CSKA e dobbiamo pensare soltanto a quello, sapendo che la squadra sta crescendo. Dobbiamo essere ambiziosi e pensare partita dopo partita.

Quante squadre vede più forti della Roma?

Se parliamo al livello di investimenti, due squadre sono sopra alle altre, ma noi dobbiamo essere ambiziosi.