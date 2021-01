Fonseca, la solita lezione da una big: “Sono assurdi i primi due gol presi”

Il Messaggero (G.Lengua) – Fonseca, come spesso accade, ha puntato il dito contro i suoi giocatori scordandosi di analizzare le proprie colpe. Questa volta il tecnico ha cercato di minimizzare la sconfitta: “E’ solo una partita persa“. Un atteggiamento che può essere utile a non sovraccaricare la squadra di pensieri negativi in vista della Coppa Italia e dei prossimi impegni in campionato. I numeri di Fonseca contro le squadre di alta classifica sono: 4 punti ottenuti su 24 disponibili. Un limite dell’allenatore già noto la scorsa stagione quando, su 18 partite, la Roma aveva totalizzato soltanto 3 vittorie 7 pareggi e ben 8 sconfitte. Inoltre per 4 volte, quest’anno, la Roma non è riuscita a segnare. “Se non avessimo preso il primo gol sarebbe stata una gara totalmente diversa. Manca esperienza per gestire questo tipo di partita e questi momenti“, le sue parole. Il portoghese lascia intendere che quando la squadra incassa gol o va in difficoltà non è in grado di reagire. “La Lazio è stata più aggressiva di noi per quasi tutta la partita. I gol? Erano due situazione non di pericolo, controllate”.